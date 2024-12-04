İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsmet İnönü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.