Üye Girişi
Haberler
TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

 İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti
'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsmet İnönü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

DEVA Partisi'nin adayıydı: Terörden tutuklandı
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

Muhaliflerle çatışan Esad'dan sürpriz adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef eleme adayları kim? 4 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Everton Wolverhampton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Everton Wolverhampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki! 5 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Leyla 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 37. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu CANLI izle! 4 Aralık Show TV Sandık Kokusu 37. bölüm CANLI izleme linki Bursaspor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.