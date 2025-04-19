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İskenderun'da Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipman kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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