Hatay'da iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Numune Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı iş makinesiyle Şükrü Günal'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Günal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
