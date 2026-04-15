Hatay'da trafiğe kapalı alana giren otomobilin sürücüsüne 30 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafiğe kapalı alana giren sürücü A.K.'ye, bu eylemi nedeniyle 30 bin lira ceza uygulandı. Emniyet ekipleri, sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerinden kimliğini belirleyerek ceza işlemi başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobiliyle trafiğe kapalı alana giren sürücüye 30 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ayakkabıcılar Çarşısı'na otomobiliyle girdiği anların videosunu sosyal medyada paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen sürücü A.K'ye trafiğe kapalı alanda araç kullandığı gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli