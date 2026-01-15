İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Moderenevler Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.
Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen Ö.S. sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel