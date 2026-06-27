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Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde bir iskelenin açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran erkek cesedi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kıyıya getirilerek otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Sarıseki Mahallesi'ndeki bir iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya getirilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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