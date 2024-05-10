İskenderun'da büfe sahibi çalışanını tüfekle vurdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir büfe sahibi, iş yerinde pompalı tüfeğini boşaltırken yanlışlıkla çalışanını vurdu. Olayın ardından çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri büfede delil toplama çalışması yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde büfe sahibi, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada çalışanını vurdu.
Gürsel Mahallesi'nde, büfe sahibi G.S, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada silahın ateş alması sonucu çalışanı O.B'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büfede delil toplama çalışması yapan polis ekipleri, G.S'yi gözaltına aldı.