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İskenderun'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı

İskenderun'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 55 yaşındaki Selim Yıldız'ın kafasına iki katlı bir binadan kopan beton parçası düştü. Yaralanan Yıldız, hastanede tedavi edilip taburcu edildi ve şikayetçi oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kafasına iki katlı binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.

Çay Mahallesi'nde 2 Temmuz'da 55 yaşındaki Selim Yıldız'ın kafasına binadan kopan beton parçası düştü.

Başından yaralanan Yıldız kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Selim Yıldız, gazetecilere, kafasına 11 dikiş atıldığını belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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