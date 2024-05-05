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İskenderun'da 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk bina yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü. Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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