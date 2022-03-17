Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Alp Oyunları'nda sahaya çıkan Mavi Ay, Pençe'nin yeni hilesiyle yüzleşir. Pençe adını Pençe Zen olarak değiştirerek hile yapmış ve ne yapıp edip turnuvaya katılmıştır. Toplam 6 takımın yer aldığı karşılaşmada kuralar çekilir. Sancaklı kasabasından Altın Yumruk Spor Akademisi, Kızıldere kasabasından Kızıl Kurt Spor Kulübü, Osmangazi kasabasından Kara Kuşak Spor Akademisi, Mavişehir kasabasından Atmacalar Spor Kulübü, Temrenli kasabasından ise Mavi Ay Türk Sporları ile Pençe Zen Spor Akademisi geleneksel okçuluk, mangala, mas güreşi ve alp dövüşleri kategorilerinde kozlarını paylaşırlar. Finale doğru giden çetin yolda Mavi Ay hiç beklemediği bir haber alır. Alp Oyunları'nı hangi takımın kazanacağı, İskender'in alacağı zorlu karara bağlıdır.

İskender'i bekleyen zorlu karar ne? Alp Oyunları'nın şampiyonu hangi takım olacak?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, kırk beşinci bölümüyle 20 Mart Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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