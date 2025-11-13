IŞİD ile Mücadelede Önemli Başarı: CENTCOM'dan Yeni Operasyonlar

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de son bir ayda yerel ortaklarla birlikte 22'den fazla operasyon düzenleyerek IŞİD'in hareket kabiliyetini "ciddi şekilde azalttığını" belirtti. Operasyonlarda, beş IŞİD üyesinin öldürüldüğü, 19 kişinin sağ olarak yakalandığı açıklandı.

CENTCOM'un yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Ortak Görev Gücü, Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF–OIR), 1 Ekim ila 6 Kasım tarihleri arasında Suriye'deki ortak güçlerle koordineli şekilde operasyonlar yürüttü. Operasyonlarda beş IŞİD üyesinin öldürüldüğü, 19 kişinin sağ olarak yakalandı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'de IŞİD'e karşı elde edilen ilerlemenin "kayda değer bir başarı" olduğunu söyledi ve " Suriye'de IŞİD tehdidini bertaraf etme konusundaki başarımız önemli bir kazanım" dedi. Cooper, ABD öncülüğündeki Koalisyon ile birlikte IŞİD'in yeniden toparlanmasını engellemekte kararlı olduklarını belirtti.

Suriye, IŞİD k arşıtı k üresel k oalisyon'un 90'ıncı üyesi oldu

Açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bu hafta başında ülkesinin IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon'a 90'ıncı üye olarak katıldığını duyurmasına da dikkat çekildi. Koalisyon, 2019'da IŞİD'in toprak hakimiyetinin sona ermesinden bu yana örgütün yeniden güçlenmesini önlemeye ve eski IŞİD bölgelerinin istikrara kavuşturulmasına odaklanıyor.

"' Kamp mağdurları ülkelerine geri gönderilmeli" '

Amiral Cooper, eylül ayında Birleşmiş Milletler'de yapılan bir konferansta, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan IŞİD bağlantılı kişilerin ülkelerine iade sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.

ABD, hem güvenli gözaltı koşullarının sağlanması hem de tutukluların ülkelerine iade edilerek yargı süreçlerinin işletilmesi için Koalisyon üyelerine baskı yapmayı sürdürüyor.

Al-Hol ve Roj kamplarında sayı 70 binden 30 binin altına düştü

Al-Hol ve Roj kamplarında 2019'da 70 binden fazla kişi kalırken, bu sayının bugün 30 binin altına düştüğü açıklandı. CENTCOM, kadın ve çocuklar dahil savunmasız grupların radikal etkilerden korunması için geri gönderme sürecinin hayati önem taşıdığını vurguladı. CENTCOM, açıklamasında, Cooper'ın "Savunmasız nüfusun radikalleşmeden ülkelerine döndürülmesi sadece bir merhamet adımı değil; IŞİD'in yeniden doğma ihtimaline vurulan en büyük darbedir" sözlerine de yer verdi.