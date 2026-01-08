Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceğini duyurdu. Yolcuların uçuş durumlarını havayolu internet sitelerinden takip etmeleri istendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilecek uçuşların yüzde 5 oranında iptal edileceğini duyurdu.

Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik koşullar nedeniyle uçuşlar yüzde 5 oranında iptal edilecektir. Güncel uçuş durumunuzu havayolunuzun internet sitesinden takip ediniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor