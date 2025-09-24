İSDAM Düşünce Dergisi'nin 8. Sayısı Yayınlandı: Aile Teması Üzerine Derinlemesine İncelemeler

İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM) tarafından yayımlanan İSDAM Düşünce Dergisi'nin 8. sayısı okurlarıyla buluştu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, dosya konusu "Aile" olarak belirlenen dergide, aile yapısının tarihi ve kültürel boyutları, modern dünyada karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve aileyi güçlendirmeye yönelik çözüm önerileri ele alınıyor.

Dergide, farklı disiplinlerden akademisyen, yazar ve uzmanlar, aileyi sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle işleyerek okuyucuya zengin bir içerik sunuyor.

Yalnızca teorik tartışmalarla sınırlı kalınmayan dergide, aynı zamanda toplumsal hayata dokunan güncel analizlerle de okuyuculara yeni bakış açıları kazandırılması hedefleniyor.

"Aile kurumu, tehdit ve fırsatlarla gündemde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSDAM Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Serenli, 2025'in Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini belirterek, "Aynı zamanda 2026-2035 on yılı 'Nüfus Yılı.' Her iki ilanın eş zamanlı olması konuyu nüfus artışına yoğunlaştırsa da aile kurumu, dijitalleşme ve iletişim ile yeni durumlara karşı tehdit ve fırsatlar da ele alınması gereken konular olarak gündemde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar yayımlanan dosya konularında temel bir tasavvuru, fıtri bir bakış açısını bütüncül olarak değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Serenli, şunları kaydetti:

"Aileyi konuştuğumuzda da çekirdek ve geniş aileyi, geleneksel ve modern aile yapısını, savaş ve göçlerle karşılaşan aileleri, gelenek ve dini yaklaşımları, şehirlerin imarının etkilerini, eğitimin ve teknolojinin pozitif varsayımlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, aksinin başka bir çıkmaza veya çözümsüzlüğe savrulacağını gösterme gayretinde olduk. İSDAM Düşünce Dergisi olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle bir katkı ve farkındalık olarak ele aldığımız bu sayıda, öncelikle düşünce ve kalemleri ile konuyu incelememize vesile olan yazarlarımıza, dosyayı konu edinen yayın kurulumuza, yazıları titizlikte takip ve koordine eden editörümüze, yazı işlerine, tasarım ve uygulama ile sizlere ulaşmasını sağlayan uzmanlar ve ajans yetkilerine, hassaten görüş ve önerileri ile çalışmalarımızı zenginleştirecek değerli okuyucularımıza teşekkür ediyoruz."

Düşünce Dergisi'nin 8. sayısına ve önceki nüshalara "www.isdam.org.tr" adresinden e-dergi formatında erişilebiliyor.