İşçilerin Eyleminde Gökay Çakır ve Başaran Aksu Gözaltına Alındı.

Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gözaltı bir çözüm değil, çözüm insanların emeğinin karşılığının ödenmesi. Bir an önce onların serbest bırakılması gerekiyor, onunla ilgili girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yaşanan manzarayı kabul etmiyoruz" dedi.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sekiz gündür açlık grevini sürdüren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen Doruk Madencilik işçilerine polis biber gazıyla müdahale etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, polisin müdahalesine ve Gökay Çakır ile Başaran Aksu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"Bizim gazdan etkilenmemizin bir önemi yok. Günlerdir açlık grevinde, evinden uzakta, alın terinin, emeğinin karşılığını almak isteyen insalara hak görülen muamele budur. Ankara Valiliği adeta sıkıyönetim ilan etmiş durumda, 120 madenciyi bu parktan çıkarmamak için. Bakanlıkların önüne yürümemeleri için günlerdir mücadele ediyorlar. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Bu insanlar günlerce Eskişehir'den Ankara'ya yürüdüler. Hiçbir şiddet olayı olmadı. Bu insanlar terörist değil, herhangi bir illegal eylem yapmıyorlar. Bu insanlar alın terinin, emeğinin karşılığını istiyorlar. Bu firma aylarca, yıllarca çalıştırıp kapının önüne koydu. Ne maaşlarını ödediler ne tazminatlarını ödediler. Mahkemeleri kazandılar, sadece istedikleri emeklerinin karşılığını alabilmek ve evlerine ekmek götürebilmek. Buna karşın, madencilerin beş katı polis burada."

"Bu insanların emeğiyle, alın teriyle oynamayın"

Madenciler Enerji Bakanlığı'na yürümek istediler. Orada eylemlerini niçin gerçekleştireceklerini ifade edeceklerdi ama manzara bu. 21. yüzyılda Türkiye'ye bu manzara yakışmıyor. İşçiyi. emekçiyi bu noktaya getiren, AKP iktidarının yıllardır uygulamış olduğu ekonomik politikalarıdır, yıllardır işçinin üzerinde uyguladığı rant politikalarıdır; yıllardır işçinin emekçinin hakkının gasbedilmesidir, örgütlülük hakkının elinden alınmasıdır, çalışma hayatında onların yok sayılmasıdır. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Bu insanların emeğiyle, alın teriyle oynamayın. Haklarını bir an önce ödetin. Onlar da evlerine bir an önce dönsünler."

Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alınması konusunda Ulaş Karasu, "2 başkanın gözaltına alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yok. Onların tek amacı emeklerinin karşılığını almak isteyen işçi kardeşlerimiz için mücadele etmek. Onların hakkını korumaya çalışıyorlar. Buna karşın gözaltına alındılar. Gözaltı bir çözüm değil. Çözüm, insanların emeğinin karşılığının ödenmesi. Bir an önce onların da serbest bırakılması gerekiyor, onunla ilgili girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yaşanan manzarayı kabul etmiyoruz. Bu yaşananları 86 milyon kabul etmiyor. Tüm Türkiye bu manzarayı izliyor ama ne yazık ki iktidarın yetkilileri, bakanlar, Ankara'nın meydanındaki bu sese bir türlü kulak vermiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA