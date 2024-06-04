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İscehisar Halk Eğitim Merkezi'nden Yürüyüş Etkinliği

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İscehisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İscehisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyer ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Usta öğreticiler ve kursiyerlerin katıldığı yürüyüş, Halk Eğitim Merkezi önünden başlayıp, İscehisar semt pazarına kadar devam etti.

İscehisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İscehisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyer ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Usta öğreticiler ve kursiyerlerin katıldığı yürüyüş, Halk Eğitim Merkezi önünden başlayıp, İscehisar semt pazarına kadar devam etti.

İscehisar Halk Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın, İscehisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyer ve vatandaşların katılımı ile yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Aşkın, "Etkinliklere katılan herkese Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğreticilere ve kursiyerlere emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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