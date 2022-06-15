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İscehisar'dan kısa kısa

AA - Hakan Şimşek - Güncel
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İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kentteki muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kentteki muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Şahin, belediye binasındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada "İlçemizde 11 mahalle muhtarımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik, istişarelerde bulunduk. İnşallah, mahallelerimizde gerekli çalışmaları yaparak güzel hizmetler kazandırmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İscehisar'da seminer

İscehisar'da "Din istismarında sahih dini bilgilerin önemi" konulu seminer düzenlendi.

Belediye düğün salonundaki programda, İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, bir konuşma yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Vaizi Ebubekir Çetin de sunum yaptı.

Programın ardından katılımcılara, ikramda bulunuldu.

AA / Hakan Şimşek - Güncel

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