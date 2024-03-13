İscehisar'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda araç plakaları basılmaya başlandı

İscehisar ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda araç plakaları basılmaya başlandı.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Başkanı Ahmet Sav yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bundan sonra plaka işlemleri için başka bir yere gitmek zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

Başkan Sav, vatandaşların araçlarını noterde alım satım yapmaları sonrası Trafik Tescil Amirliği'ne başvurularak işlerinin hızla çözüleceğini ifade etti.???????