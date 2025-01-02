İscehisar'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 4 Kişiye Cezai İşlem
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kaçak avcılık yapan 4 kişiye idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı'nda denetim gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5 . Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı mevkisinde koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye, idari para cezası uyguladı.
Avcılıkta kullanılan 4 tüfek ise muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel