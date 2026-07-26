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Pamukova'da iş makinesiyle kaçak define kazısı: 5 gözaltı

Pamukova'da iş makinesiyle kaçak define kazısı: 5 gözaltı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde bir çukur kazdıkları tespit edildi. Aynı bölgede iki yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde iş makinesi ile kaçak define kazısı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akçakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan şüpheliler R.K. (43), O.A. (54), V.T. (54), Ç.Y. (44) ve D.O. (54) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede şüphelilerin yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde define için iş makinesiyle çukur kazdıkları belirlendi.

Aynı noktada iki yıl önce de iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 4 kişinin suçüstü yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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