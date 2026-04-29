İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet A. (20) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 16 BOB 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yolda altyapı çalışması yapan Nuri Y. idaresindeki iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı