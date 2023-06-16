İş İnsanı Yalçın Gümüşsoy Jet Ski Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet ski'nin tekne halatına çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gümüşsoy'un cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.