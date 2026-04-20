İş insanı Mahmut Çalık son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ahmet Çalık'ın babası ve Çalık Holding'in kurucularından İş insanı Mahmut Çalık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalık için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Mahmut Çalık'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

TOPKAPI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mahmut Çalık, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

