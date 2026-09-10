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İrlanda Başbakanı, Batı Şeria'da "terörist" yerleşimcilerin Filistinlileri yerinden ettiğini söyledi

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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bazı Batı ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına desteğini yineleyerek, "Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret." dedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bazı Batı ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına desteğini yineleyerek, " Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret." dedi.

Martin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen "V4+İrlanda" zirvesi sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin önderlik ettiği ve bazı Avrupa ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına destek verdiklerini yineleyen Martin, kararın ardından İsrail'in İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatmasını "gereksiz" diye nitelendirdi.

Martin, bunun "aşırı" bir tepki olduğunu dile getirerek, İsrail hükümetini, insani kaygılardan yola çıkarak bu tür kararlar alan demokratik ülkelere saygı göstermeye çağırdı.

Başbakan Martin, " Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret. Bu şekilde hareket ederek sadece Filistinlilerin insan haklarını ihlal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda gelecekte iki devletli bir çözümün gerçekleşme olasılığını da baltalıyorlar." diye konuştu.

Martin, Batı Şeria'nın iki devletli çözüm için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında dünyanın büyük tedirginlik yaşadığına işaret eden Martin, "2 milyon insanın kelimenin tam anlamıyla o bölgenin üçte birine sıkıştırılması ahlaki açıdan kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Martin, Gazze'ye yapılan insani yardımların kasıtlı olarak geciktirildiğini ve engellendiğini hatırlatarak, "insanlık adına" ve oradaki Filistinlilerin insani ihtiyaçları için ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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