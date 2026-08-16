Trump'a İran'dan Sert Yanıt: 'Blöf Yerine Güvenliğinden Endişelen'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, " Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bitmek bilmeyen blöfler" yerine "kendi güvenliğinden endişelenmesi" gerektiğini belirtti.

Azizi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ayrılırken " İran'ın suikast tehdidine" karşı bir yemek kamyonu içinde uçak değiştirmesine ve Hürmüz Boğazı konusundaki açıklamalarına değindi.

İranlı yetkili, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir."

ABD Başkanı Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, " İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya atmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın "şaka yaptığını" söylemişti.

Kaynak: AA