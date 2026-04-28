İranlı yetkiliden "Bağımsız İran'a tahammül edemiyorlar" değerlendirmesi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ülkesinin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmak istediğini belirterek, "Nükleer bir İran ile sorunları yok, bağımsız İran'a tahammül edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tabatabai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin 70 yıl önce İran'ı nükleer enerji konusunda teşvik ettiğini aktaran Tabatabai, "(Şimdi) nükleer enerjiye hayır diyorlar. İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla talep ettiğini biliyorlar. Nükleer bir İran ile sorunları yok, bağımsız İran'a tahammül edemiyorlar. Bu görüş, ABD Dışişleri Bakanı'nın (Marco Rubio) dünkü konuşmasında kendini gösterdi." ifadelerini kullandı.