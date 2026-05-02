İranlı üst düzey askeri yetkiliden "İran ile ABD arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcut" açıklaması

İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İran ile ABD arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi.

İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İran ile ABD arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Esedi, ülkesinin her türlü askeri tehdide karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin tehditlerine ve bölgedeki hareketliliğine işaret eden Esedi, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcuttur ve kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını göstermiştir." dedi.

"Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda." diyen Esedi, "Amerikalı yetkililerin eylemleri ve açıklamaları çoğunlukla medya odaklıdır. Öncelikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek, ikincisi ise kendilerinin oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak içindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
