İran Yeni Savunma Konseyi Kurma Planını Açıkladı

İran Yeni Savunma Konseyi Kurma Planını Açıkladı
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İran, yeni idari düzenleme kapsamında bir 'savunma konseyi' kurmayı planlıyor. Bu konsey, ülkenin savunma politikalarına dair stratejik görevleri yerine getirecek.

TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) - İran, ülkedeki yeni idari düzenleme kapsamında bir "savunma konseyi" kurmayı planlıyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın cuma günü kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre "yapısı yakında kesinleşecek" olan bu yeni konsey, İran'ın savunma politikalarına ilişkin stratejik görevleri yerine getirmekle yetkilendirilecek.

Kararın, ülkenin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki "yapısal değişikliklerin" tamamlanması doğrultusunda alındığı belirtildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve eski parlamento başkanı Ali Laricani'nin önümüzdeki günlerde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına atanması beklenirken, mevcut sekreter Ali Ekber Ahmediyan'ın "makro düzeyde yönetim ve koordinasyon gerektiren, ülkedeki önemli ve stratejik konuları kapsayan bazı özel dosyaları" takip etmekle görevlendirileceği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nour News Haber Ajansı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerekli zemin hazırlandıktan ve yapısal reformlar tamamlandıktan sonra, İran'daki bazı üst düzey güvenlik kurumlarında yakın zamanda değişiklik yapılma ihtimali artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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