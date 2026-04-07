İran Yahudi Cemaati, Tahran'daki Rafi Nia Sinagogu'na yönelik saldırıyı kınadı

İran Yahudi Cemaati, ABD ve İsrail'in Tahran'daki Rafi Nia Sinagogu'na yaptığı saldırıyı kınayarak, dini ayrım gözetmeksizin düşmanlık yapıldığını ifade etti.

İran Yahudi Cemaati, ABD ve İsrail'in başkent Tahran'daki Rafi Nia Sinagogu'na yönelik saldırısını kınadıklarını belirterek, "Siyonist rejim ve ABD dini ayrım gözetmeksizin İran halkına düşmanlık etmektedir." açıklamasında bulundu.

Yerel basında yer alan İran Yahudi Cemaati tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran'daki Rafi Nia Sinagogu'na yönelik saldırı kınandı.

"Düşman siyonist rejim ve ABD, dini ayrım gözetmeksizin İran halkına düşmanlık etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, İran Yahudilerinin, İran Devleti ve halkı ile tarihi bir birliğe sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
