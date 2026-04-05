Haberler

İran ile Hindistan dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının etkileri ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Jaishankar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri bakanları görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın sanayi ve üretim altyapısı, "barışçıl ve güvenilir nükleer tesislerine" yönelik saldırıları ile ABD'li yetkililerin İran'ın enerji altyapısına yönelik tehditlerine değinerek, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri buna karşı tepki verme sorumluluğu konusunda uyardı.

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin çıkarları ve güvenliğini savunma konusundaki iradesini vurgulayan Erakçi, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarının sonuçlarının bölge ve dünyanın istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise bölgede istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için gösterilen çabaların önemine vurgu yaparak, savaşın durdurulması için bölgesel ve uluslararası düzeyde devam eden çabalara ülkesinin desteğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz