Haberler

İran ve Fransa dışişleri bakanları bölgesel gelişmeler ile ateşkesi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, savaşın sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede Fransız mevkidaşına, İran'a "dayatılan" savaşın sona erdirilmesine ilişkin ortaya konan diplomatik girişimler ile ateşkes konusu hakkında bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa ülkelerinin savaşın sonlandırılması için yapıcı bir rol oynamasının önemini vurguladı.

Barrot ise ülkesinin savaşın sonlandırılması ve ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

