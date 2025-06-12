İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri 15 Mayıs'ta Umman'da Devam Edecek

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Umman, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin 15 Mayıs'ta Maskat'ta sürdürüleceğini duyurdu. Taraflar arasındaki görüşmelerde uranyum zenginleştirme konusu en büyük anlaşmazlık olmaya devam ediyor.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere aracılık eden Umman, iki ülkenin müzakerelere 15 Mayıs'ta Maskat'ta devam edeceklerini teyit etti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran-ABD görüşmelerinin 6. turunun bu pazar günü 15 Haziran'da Maskat'ta yapılacağını teyit etmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

İran, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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