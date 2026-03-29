ABD basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı, yakıt ikmal uçakları ve bir AWACS hasar gördü

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'daki Prens Sultan (El-Harc) Hava Üssü'ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 5'i ağır 15 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Associated Press'in (AP) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran, 27 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssüne düzenlediği saldırıda 6 balistik füze ve 29 silahlı insansız hava aracı kullandı.

Saldırıda en az 15 asker yaralandı, bunlardan 5'i ağır durumda.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan askerlerinin üs saldırıya uğradığı sırada vurulan bir binanın içinde olduğunu yazdı.

Diğer yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasa da gazete, saldırıda üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının hasar gördüğünü bildirdi.

Diğer yandan açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarında, saldırı sonrasında hasarın gösterildiği fotoğraflar ve uydu görüntüleri paylaşıldı.

Uydu görüntülerinde saldırıda ABD'ye ait 1 yakıt ikmal uçağı KC-135 Stratotanker'in tamamen imha edildiği ve 3'ünün de ağır hasar görerek hizmet dışı kaldığı, üs içinden paylaşılan fotoğraflarda da E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının ağır hasar aldığı görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait yakıt ikmal ve hava destek filosunun füze ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, ABD güçlerinin "geniş gövdeli ve ağır yakıt ikmal ve destek uçaklarından bir kaçının imha edildiği veya ciddi şekilde hasar verildiği" belirtilmişti.