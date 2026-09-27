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İran Silahlı Kuvvetlerinin son iki günde Hürmüz'de 19 gemiye müdahalesi belirtildi

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri son iki gün içinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale etti. Haberde, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu belirtildi.

TAHRAN (AA) – İran Silahlı Kuvvetlerinin, son iki gün içinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri, Tahran tarafından belirlenen güzergahın dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahalede bulundu.

Haberde, son iki gün içerisinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale edildiği ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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