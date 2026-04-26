İran Silahlı Kuvvetleri: Düşmanın herhangi bir yeni saldırısı stratejik caydırıcılık düzeyinde karşılık bulacak

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkeye yönelik olası bir yeni saldırıya "stratejik caydırıcılıkla" karşılık verileceğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Silahlı Kuvvetleri dün yayımladığı bildiride, olası bir saldırıya karşı hazır olduğunu duyurdu.

ABD kuvvetlerinin İsfahan'da gerçekleştirdiği operasyonun başarısızlığa uğradığı ve bunun 1980'de yaşanan Tebes olayının tekrarı olduğu belirtilen bildiride, "Düşmanın herhangi bir yeni saldırısı stratejik caydırıcılık düzeyinde bir cevapla karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, her türlü saldırıya karşı tam hazırlık içerisinde olunduğu ve ABD askerleri için esir kampları dahi hazırlandığını kaydedildi.

ABD'nin İsrail'in politikalarına alet olmaması ve tüm askeri teçhizatlarıyla birlikte bölgeden çekilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İsrail bağlantılı gemiler hariç diğer gemilerin geçişlerinin kolaylaştırılmasının İran'ın hedefleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Tebes olayı

İran'da 4 Kasım 1979'da ABD Büyükelçiliğini basan öğrenciler, 71 kişiyi ABD ajanı oldukları gerekçesiyle rehin aldı.

Öğrenciler birkaç gün sonra 13 kadın ve siyahi rehineyi serbest bıraktı. Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD'nin İran'ın "şantajlarına" boyun eğmeyeceğini açıkladı. Bu süre içinde ABD rehineleri kurtarmak için bir operasyon düzenlediyse de Tebes çölünde çıkan kum fırtınası nedeniyle operasyon başarısız oldu. Harekata katılan üç helikopter yoğun kum fırtınası nedeniyle hasar görünce operasyon iptal edildi. Yakıt ikmali esnasında yaşanan kaza nedeniyle bir C-130 Hercules uçağı ve bir helikopter infilak etti, 8 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

ABD, bu başarısız operasyondan sonra yeniden diplomasiye yöneldi. Taraflar, 19 Ocak 1981'de Cezayir Anlaşması'nı imzaladıktan bir gün sonra 52 Amerikan vatandaşının 444 günlük esareti sona erdi. Bu olay sonrasında ABD ile İran arasındaki tüm ilişkiler koptu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
