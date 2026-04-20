İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi
İran basını, Tahran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama yönündeki kararının değişmediğini ve ABD Başkan Yardımcısı'nın katılımının bu kararı etkilemediğini bildirdi.
Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti.
Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda devam eden deniz ablukası ile ABD'nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba