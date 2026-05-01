İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye yeni bir taslak teklif sundu

İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verildi.

Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı.

Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.