İran Ordusunun Envanterine Bin Adet İha Alındı

(ANKARA) - İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi'nin emri üzerine bin adet stratejik insansız hava aracı (İHA) ordunun envanterine alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi'nin talimatıyla hizmete alınan yeni İHA'ların, ordunun dört kuvvetinin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması beklendiği kaydedildi.

Haberde, "İHA'lar, Haziran 2025'teki 12 günlük savaştan çıkarılan dersler ve ortaya çıkan tehditler doğrultusunda, ordu uzmanları ile Savunma Bakanlığı iş birliğiyle geliştirildi. Bu insansız hava araçları; yıkıcı, taarruz, keşif ve elektronik harp kategorilerinde tasarlandı ve kara, deniz ve hava alanlarında sabit ve hareketli belirli hedefleri vurma kabiliyetine sahip" denildi.

İHA'ların envantere alınmasına yönelik talimatı ardından Hatemi, gelecekteki tehditler karşısında stratejik üstünlüğün korunması ve güçlendirilmesinin ordu için sürekli bir öncelik olduğunu dile getirdi. Hatemi, bu çabaların hızlı muharebe hazırlığını sağlamak ve herhangi bir saldırganlığa karşı yıkıcı karşılıklar vermek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.