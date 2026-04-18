İran, Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı

Güncelleme:
İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün önceden olduğu gibi sıkı bir denetim altına alındığını açıkladı. ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle gemilere yönelik seyrüsefer serbestisi sağlanmadığı sürece bu kontrolün süreceği belirtildi.

(ANKARA) - İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün "önceki durumuna döndüğünü" ve Hürmüz Boğazı'nın İran silahlı kuvvetlerinin "sıkı kontrol ve denetimi" altında olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün  "önceki durumuna döndüğü" belirtildi. Açıklamada ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına atıfla, "İran'dan giden ve İran'a gelen gemiler için tam seyrüsefer serbestisi sağlanmadığı sürece boğazın 'sıkı kontrol ve denetim' altında tutulacağı" ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD'nin uyguladığı ablukayı "deniz haydutluğu" olarak nitelendirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf daha önce, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürmesi halinde boğazın kapatılacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA
