İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi." dedi.

Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velayeti, şu ifadeleri kullandı:

"Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi. Bugün yalnızca Hürmüz ve Malakka'nın güvenliği biz ve ortaklarımız tarafından garanti edilmekle kalmıyor, Bab'ul Mendeb Boğazı da kardeşlerimiz Ensarullah'ın (Husiler) elindedir."

Velayeti ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Paris'te toplanan Avrupa ülkelerine ilişkin ise "Eğer İngiltere ve Fransa seyrüsefer güvenliği konusunda endişeliyse Manş Boğazı (Manş Denizi) ve Cebelitarık'taki eski sorunları çözmeyi düşünsünler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
