İran: Uluslararası Atom Enerji Ajansı, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri denetleyemez

Güncelleme:
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, saldırıya uğrayan nükleer tesislerin denetlenebilmesi için protokol gerektiğini açıkladı. UAEA'nın tarafını tutarak denetim talep edemeyeceğini belirten İslami, saldırılara yönelik kınama eksikliğine de dikkat çekti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, saldırıya uğrayan nükleer tesislerin denetlenebilmesi için bir protokolün bulunması gerektiğini, böyle bir çerçeve olmadan ülkesinin Uluslararası Atom Enerji Ajansına (UAEA) denetim izni verilmeyeceğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre İslami, UAEA'nın ülkesindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İslami, "Saldırıya uğramayan nükleer tesisler için izin verdik. Saldırıya uğrayan tesislerin denetlenebilmesi için bir protokol gerekiyor. Böyle bir çerçeve olmadan denetime izin verilemez." dedi.

UAEA'nın İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarını kınamadığını hatırlatan İslami, "Ne saldırıları kınayan ne de bu tür durumlar için bir talimatnameye sahip olan Ajansın, bu merkezlerde denetim talep etme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

UAEA Genel Direktörü Grossi'nin dünya kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini savunan İslami, "Bu durum her ülkenin başına gelebilir. Nükleer tesislerimiz Ajansın denetimi altındaydı. Ajans, neden bu saldırıları kınamadığını ve nükleer tesislere yönelik saldırılar karşısında hangi talimat ve protokollere sahip olduğunu açıklamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Grossi, Ajansın İran'daki denetimleri yeniden başlattığını ancak ülkedeki kilit nükleer tesislere halen erişim sağlanamadığını belirtmişti.

Grossi, "Yalnızca saldırıya uğramamış tesislere giriş iznimiz var. Bu erişim de önemlidir; zira bu tesislerin adları üzerinde mutabık kalınan denetim listesinde yer alıyor ve bizim için önem taşıyor. Ancak Natanz, İsfahan ve Fordo tesisleri çok daha büyük önem taşıyor. Bu tesislerde halen kayda değer miktarda nükleer malzeme ve ekipman bulunuyor. Bizim bu tesislere geri dönmemiz gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
