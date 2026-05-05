Haberler

İran Medyası: ABD'nin Sivil Yük Teknelerine Düzenlediği Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, ABD'nin yük teknelerine düzenlediği saldırılarda beş sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, ABD'nin yük teknelerine düzenlediği saldırılarda beş sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, ABD ordusunun altı İran sürat teknesini hedef aldığı yönündeki açıklamasının ardından, olayı doğrulamak amacıyla yerel kaynaklara başvurulduğu ifade edildi. Yapılan incelemelerde, İran'a ait herhangi bir askeri unsurun vurulmadığı, saldırının doğrudan sivil tekneleri hedef aldığı bildirildi.

Umman kıyılarındaki Khasab'dan İran'a doğru seyreden iki küçük sivil yük teknesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı, saldırıda teknelerde bulunan beş sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Brad Cooper pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait altı küçük tekneyi batırdığını açıklamıştı.

Cooper, söz konusu teknelerin ABD'ye ait Apache ve MH-60 Seahawk helikopterleri tarafından vurulduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum