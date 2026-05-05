İran Medyası: ABD'nin Sivil Yük Teknelerine Düzenlediği Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, ABD'nin yük teknelerine düzenlediği saldırılarda beş sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, ABD ordusunun altı İran sürat teknesini hedef aldığı yönündeki açıklamasının ardından, olayı doğrulamak amacıyla yerel kaynaklara başvurulduğu ifade edildi. Yapılan incelemelerde, İran'a ait herhangi bir askeri unsurun vurulmadığı, saldırının doğrudan sivil tekneleri hedef aldığı bildirildi.

Umman kıyılarındaki Khasab'dan İran'a doğru seyreden iki küçük sivil yük teknesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı, saldırıda teknelerde bulunan beş sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Brad Cooper pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait altı küçük tekneyi batırdığını açıklamıştı.

Cooper, söz konusu teknelerin ABD'ye ait Apache ve MH-60 Seahawk helikopterleri tarafından vurulduğunu söylemişti.

