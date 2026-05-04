İran medyası: ABD'nin el koyduğu kargo gemisinden serbest bırakılan 15 İranlı ülkeye döndü

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da Umman Körfezi'nde el koyduğu İran'a ait "Touska" adlı kargo gemisindeki mürettebattan 15 kişinin daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Fars Haber Ajansının haberine göre, serbest bırakılan 15 İranlı ülkeye ulaştı. Kalan 7 kişinin ise hala Pakistan'da olduğu kaydedildi.

Gemideki 28 kişilik mürettebattan 6'sı 28 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine el konulduğunu duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ise buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirilmişti.