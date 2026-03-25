İran Meclis Başkanı: "Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgedeki hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin bölgeye asker konuşlandırmayı planladığına dair haberlere değindi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı.

"Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin (karar vericilerin) bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gidecekler. Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın."

ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyindeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, dün konuya ilişkin açıklamasında, "Yıllardır ABD'lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha