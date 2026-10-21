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İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Hamaney ile son gelişmeleri görüştüğü bildirildi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, İran lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Görüşmede ABD ve İsrail'in askeri, ekonomik ve psikolojik savaş kapsamındaki faaliyetleri ile ekonomik sorunlar ele alındı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, İran lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Hamaney ile Kalibaf arasındaki görüşmede, ABD ve İsrail'in askeri, ekonomik ve psikolojik savaş kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, ülkenin gücünün pekiştirilmesi, toplumsal bütünlük ve ulusal birliğin korunup güçlendirilmesinde milletvekillerinin üstlendiği rol ile halkın meydanlardaki katılımını sürdürmesinin önemi vurgulandı.

Ekonomik sorunların çözümü ve halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi için hükümet ile Meclis arasındaki işbirliğinin artırılması ve ülkenin stratejik ortaklarıyla yürütülen çalışmaların ilerletilmesi gerektiği de görüşmede ele alındı.

İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında İran lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralandığı duyurulmuştu. Bu saldırıda hayatını kaybeden baba Hamaney'in yerine geçen oğul Hamaney'in, güvenlik tedbirleri nedeniyle ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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