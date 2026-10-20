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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'ye 7 şart uygulanmadan güvenilmeyeceğini söyledi

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD'ye sunulan 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamayacağını söyledi. Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşmesinde askeri tehditlerin kararlarını etkilemeyeceğini belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunduğu şartlar hakkında, "ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile başkent Tahran'da görüştü.

Kalibaf görüşmede, "ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz. Askeri tehdit ve kışkırtmalar kararlarımıza etki edemez." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ABD'ye karşı uzun yıllardır güven duymadığını vurgulayan Kalibaf, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu güvensizliği daha da artırdığını belirtti.

Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte bataklığa saplandığını ve bataklıktan çıkmaları için ABD'nin adım atması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Münir, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile de bir araya geldi.

Rezai görüşme sırasında, hiçbir koşulda zenginleştirilmiş nükleer maddelerin İran dışına çıkarılmayacağını belirtti.

Nükleer maddelerin ülke için bir sermaye olduğunu vurgulayan Rızai, "İran halkının tamamı ve yetkililer ABD tarafından güven sağlanmadığı sürece hiçbir müzakereye girilmeyeceği ve İran'ın şartlarının getirilmesi gerektiği konusunda kesin karara varmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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