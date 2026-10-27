İran lideri Hamaney, Rızai ile ulusal ve uluslararası meseleleri görüştü

TAHRAN (AA) – İran lideri Mücteba Hamaney'in, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile ulusal ve uluslararası konular hakkında görüştüğü bildirildi.

İran lideri Hamaney'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in Rızai ile yaptığı görüşmede, "ulusal birliğin güçlendirilmesi, halk ile yöneticiler arasında güvenin karşılıklı olarak sağlanması, anayasal çerçevede ülke sorunlarının çözümünde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yöneticilere destek olunması, Hürmüz Boğazı'ndaki yönetimle birlikte ulusal güvenliğin korunması ve komşu ülkelerle karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi" konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası meseleler ele alındı.

Hamaney, savaşın sona erdirilmesi ve "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi için İranlı yetkililerin öne sürdüğü şartların uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Rızai ise Hamaney'e ülkenin mevcut durumu ile ilgili bir rapor sunarak, İran'ın bölge güvenliğinin bölge ülkelerine dayanması stratejisinin devam ettirilmesi yönündeki politikası hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ne zaman gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Hamaney bir önceki görüşmesini İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kaibaf ile gerçekleştirmişti.

Hamaney ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kalibaf, görüşmede, vekil güçlerin durumu (direniş cephesi), diplomasi, müzakereler ve ekonomik planla ilgili sorunlar ile deniz ablukasına ilişkin konuların ele alındığını dile getirmişti.

Kaynak: AA