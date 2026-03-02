Haberler

ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in eşinin de öldüğü duyuruldu

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in eşinin de öldüğü bildirildi. Hamaney'in kızı, torunu, damadı ve gelinlerinden biri de saldırılarda yaşamını yitirmişti.

ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran devlet televizyonundaki bir programdan görüntü paylaşarak, Hamaney'in eşinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki İran saldırılarında ülke lideri Ali Hamaney'in yanı sıra kızı, torunu, damadı ve gelinlerinden biri yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
