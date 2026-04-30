İran, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından ötürü İsrail'i kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in uluslararası sularda Sumud insani yardım filosuna ait gemilere düzenlediği saldırıyı ve Filistin'e destek veren aktivistleri gözaltına almasını sert ifadelerle kınayan Bekayi, söz konusu eylemleri "deniz haydutluğu" ve "terörist bir girişim" olarak nitelendirdi.

Uygulamanın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten İranlı Sözcü, gözaltına alınan aktivistlerin, Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyle bilinen Ketziot Hapishanesi'ne sevk edilmelerine tepki göstererek, bu durumun İsrail'in tutumuna ilişkin kaygıları artırdığını vurguladı.

Bekayi, söz konusu gelişmelerin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.