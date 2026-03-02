İran Kızılayı:  Abd ve İsrail Saldırılarında En Az 555 Kişi Hayatını Kaybetti

( ANKARA ) - İran Kızılayı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında en az 555 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün başlayan saldırılar kapsamında bugüne kadar ülke genelinde 131'den fazla şehrin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Yardım operasyonlarının devam ettiği ve 100 binden fazla yardım görevlisinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, ölenlerin asker ya da sivil olup olmadığına dair ayrıntılı bir dağılım verilmedi.

Kaynak: ANKA