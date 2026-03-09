Haberler

İran: ABD-İsrail hedeflerine süper ağır füzelerle saldırılar gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Silahlı Kuvvetleri, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 31. dalgasında İsrail ve ABD askeri üslerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor