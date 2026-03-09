İran: ABD-İsrail hedeflerine süper ağır füzelerle saldırılar gerçekleştirildi
İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.
Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.